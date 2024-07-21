“السياحة” تتيح 500 مقعد تدريب مُنتَهٍ بالتوظيف

أتاحت وزارة السياحة، 500 مقعد تدريب مُنتَهٍ بالتوظيف في شركة البحر الأحمر الدولية، وذلك حرصاً على تمكين الطاقات وتنمية قدرات الكوادر الشبابية الوطنية.
وجاء ذلك خلال حضور وزير السياحة أحمد الخطيب، توقيع مذكرة تعاون بين شركة البحر الأحمر الدولية وأكاديمية بنيان، وكلية البترجي الطبية.
ولفت الخطيب إلى أن التوقيع يأتي تأكيداً على أهمية إتاحة الفرص الوظيفية المتميزة لأبناء وبنات الوطن؛ ضمن مساعي الوزارة في دعم البرامج التطبيقية النوعية المحققة لتمكين العمل في القطاع السياحي. وفق “أخبار 24”.
كما أعلن أيضاً عن إطلاق برنامج تدريبي متميز مخصص للكوادر الوطنية العاملة في السياحة الساحلية؛ تعزيزاً لقدراتهم وتمكينهم لإثراء تجربة السياح للاستمتاع بالثروات الطبيعية الساحرة ووِجهات صيف السعودية.