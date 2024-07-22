مباحثات سعودية مصرية حول الربط الكهربائي

بحث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت، أوجه التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين.
جاء الاجتماع في إطار العمل على تحقيق التطلعات المشتركة في هذه المجالات، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين الشقيقين وطموحات شعبيهما.
وناقش الاجتماع سير الأعمال في الموضوعات المشتركة، مثل مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية؛ أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، الذي سيعزز استقرار واعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، ويُعظّم حجم المردود الاقتصادي والتنموي للمشروعات الكهربائية المشتركة. وفق “أخبار 24”.