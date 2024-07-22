فعاليات “السمن والسمين” تنطلق بـ “أبها”

انطلقت فعاليات مهرجان “السمن والسمين”، بنسخته الثالثة بتنظيم من بلدية بلحمر في مركز الأثب شمال مدينة أبها، ضِمن فعاليات “صيف عسير 2024”.
وتزيد أجنحة المهرجان على 40 جناحاً تمزج بين تراث وثقافة المكان والمنتجات المحلية على مساحة تزيد على 113 ألف متر مربع، وبمشاركة أكثر من 190 عارضاً يقدمون أجود المنتجات التي يشتهر بها مركز “الأثب” مثل السمن والعسل والحليب والحبوب كالبر، كما يحتوي المهرجان على بعض الأدوات التراثية المستخدَمة في الحياة اليومية.
ونظم عدد من الجهات الحكومية مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجوار الخيمة الرئيسية فعاليات توعوية تضمنت عروضاً عن الأمن الفكري وأهمية الوسطية في الإسلام إضافة لتوزيع عدد من المصليات في جنبات المهرجان.
وعرض أصحاب الإبل “المنقيات” والأغنام في الجزء المخصص لأصحاب المواشي أبرز الأنواع النادرة التي تتميز بها المنطقة، حيث جرى تعريف الزوار وخاصة الشباب والأطفال بأسماء هذه الأنعام ومواصفاتها النوعية وطرق تربيتها والعناية بها، كما يُعتبر المهرجان موقعاً مهماً لتسويق هذه الأنواع وعقد الصفقات التجارية.
وخصص المهرجان مسرحاً للطفل والأسرة ومنطقتين لمراسم الأطفال والألعاب الهوائية إضافة لتقديم فرق شعبية من مركز “الأثب” عروضاً متواصلة للفنون الشعبية.وفق “أخبار 24”.
ويستمر المهرجان لمدة خمسة أيام تتخللها فعاليات اجتماعية واقتصادية تعرّف الزائر بأبرز المنتجات الزراعية والحيوانية والمأكولات الشعبية بمنطقة عسير.