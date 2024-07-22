“إكوينوكس” منتجع فندقي على شكل جسر في نيوم

أعلنت فنادق “إكوينوكس”، إنشاء منتجع يجمع بين التجارب الفاخرة والاستدامة والابتكار في “تريام” إحدى وجهات “مقنا” الـ12 الممتدّة على ساحل خليج العقبة في نيوم.
وسيوفّر “منتجع إكوينوكس” تجربة ضيافة غير مسبوقة، بين أحضان الطبيعة، في بيئة تجمع ما بين روعة المناظر الجبلية وجاذبية البحر. وسيبرز منتجع “إكوينوكس” وسط مساحات الطبيعة، المتّصلة بمياه البحر النقية، كتحفةٍ معمارية مذهلة، مصمّمة على شكل جسرٍ يمتدّ على طول 450 متراً، وعلى ارتفاع 40 متراً فوق بحيرة تريام الهادئة.
وقال الرئيس التنفيذي لفنادق إكوينوكس، كريستوفر نورتون: “تعكس شراكتنا مع نيوم التزامنا المشترك بتقديم مفاهيم مبتكرة وغير مسبوقة للضيافة الفاخرة عبر دفع الابتكار، وتعزيز الاستدامة”، مشيراً إلى أن المنتجع الذي سيقع بين “ذا لاين” وأقصى جنوب خليج العقبة سيشكّل نموذجاً مختلفاً للرفاهية وإحياء وجهة تريام بأكملها، من خلال تجارب ضيافة فريدة ومتميّزة.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لـ”مقنا” جيريمي ليستر، أن نيوم وضعت الابتكار النوعي والريادة ضمن طليعة أهدافها، وشراكة اليوم مع فنادق إكوينوكس تعيد التأكيد على رؤية نيوم الريادية، حيث يدمج “منتجع إكوينوكس” في وجهة تريام بين الابتكار والرفاهية. مضيفاً أن المنتجع الجديد سيقدم مفاهيم مبتكرة للضيافة المستدامة، مع التركيز على تقديم تجارب استثنائية يندمج فيها زوّار المنتجع ليختبروا أسلوب عيشٍ جديد نابض بالحياة.
بدوره رحب المدير التنفيذي لقسم الفنادق في نيوم كريس نيومان، بفنادق إكوينوكس في نيوم، مؤكداً أن الشراكة الجديدة علامة فارقة في رحلة نيوم نحو إعادة تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة في وجهة “مقنا” المتألّقة جمالاً وسحراً على طول ساحل نيوم البكر، حيث تعكس شراكة نيوم وفنادق إكوينوكس رؤية نيوم المشتركة لدفع الابتكار ودعم الاستدامة والارتقاء بمفهوم الضيافة نحو آفاقٍ جديدة. وسيمثل هذا المنتجع نموذجاً رائداً للرفاهية، حيث سيقدّم تجارب ضيافة فريدة وملهمة، توفّرها فنادق إكوينوكس حصراً دون غيرها من الفنادق. ومن خلال هذه التجارب، سيستكشف الزوّار عن كثب وجهة تريام الاستثنائية، إذ تم تصميم المنتجع بجميع تفاصيله بعنايةٍ بالغة لتعزيز رفاهية الضيوف وتوفير أسلوب حياة فاخر.
وسيشتمل “منتجع إكوينوكس” على خيارات ضيافة متنوّعة، إذ يضم غرفاً فندقية واسعة وأجنحة فسيحة، ومسبحاً بطول 450 متراً، وناديين صحيين وعلاجات متطورة للمحافظة على الصحّة والنشاط البدني، بالإضافة إلى مطاعم عالمية المستوى. كل هذه الخيارات والخدمات ستجتمع في “منتجع إكوينوكس تريام” المحاط بمناظر طبيعية خلّابة، لتجعل منه منتجعاً فريداً لا نظير له، يزخر بتجارب الضيافة الاستثنائية، ويرسّخ مكانته كواحدٍ من وجهات الضيافة الأكثر تميّزاً في العالم. وفق “أخبار 24”.
وانطلاقاً من القيم الجوهرية التي تتبنّاها فنادق “إكوينوكس”، والمتمثلة في دعم النشاط والغذاء الصحي والتجديد وتعزيز العلاقات الاجتماعية، والتزاماً بأعلى معايير التميّز؛ سيوفّر المنتجع، من خلال برامجه المبتكرة، تجارب تفاعلية غامرة يندمج بها الزوّار بكل حواسهم، ممّا يجعل منه نموذجاً يُحتذى لتوفير أعلى مستويات الرفاهية والصحة.