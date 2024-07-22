السوق السعودي يتراجع بتداولات 8.3 مليار ريال

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي”، تعاملات اليوم (الاثنين)، منخفضًا 28.17 نقطة، ليقفل عند مستوى 12174.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.3 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 439 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.
وتصدرت أسهم شركات فقيه الطبية، وصدر، والمتحدة للتأمين، ولجام للرياضة، وتنمية قائمة الأكثر ارتفاعًا. في حين كانت أسهم شركات الصقر للتأمين، ومياهنا، وأكوا باور، وأماك، وتالكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.02% و4.78%.
من جانب آخر، كانت أسهم شركات سماسكو، ومهارة، وأنعام القابضة، وصدر، والصناعة الكهربائية؛ الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سماسكو، وفقيه الطبية، ومهارة، ومياهنا، وسابك؛ الأكثر نشاطًا في القيمة. وفق “أخبار 24”.
بدوره أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم، مرتفعًا 277.53 نقطة، ليقفل عند مستوى 26040.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونَيْ سهم.