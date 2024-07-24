أمطار على بعض المناطق لمدة 5 أيام

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة بداية من اليوم (الخميس) حتى يوم (الإثنين) المقبل، مشددةً على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.
وحذرت المديرية من السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقتي نجران والمدينة المنورة.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة وخليص والجموم وبحرة والقنفذة والليث والخرمة وتربة ورنية والمويه، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل وادي الدواسر وعفيف.وفق “أخبار 24”.
بدوره حذر المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة تؤثر (الخميس) على أجزاءٍ من منطقة الرياض خاصة العاصمة، ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، على أن تشمل الحالة رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3 – 5) كيلومترات.
وأوضح المركز أن الحالة تؤثر على رماح، وضرما، ومرات، والحريق، وكذلك الخرج، والدلم، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، حيث تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.