حرس الحدود يكثف التوعية للوقاية من الغرق

كثفت المديرية العامة لحرس الحدود، التوعية بأنظمة السلامة البحرية وطرق الوقاية من الغرق عبر فعالية توعوية جديدة بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق الذي يوافق الـ (25) من شهر يوليو من كل عام.
واستعرضت المديرية من خلال المعرض الذي أقيم في الرياض، أحدث التقنيات وأجهزة الإنقاذ، إلى جانب عروض مرئية لتقديم الإسعافات الأولية في حالات الغرق، وأخرى للتوعية بالأماكن غير المخصصة للسباحة، وعدم ترك الأطفال دون رقابة أثناء السباحة، وتعزيز الوعي لدى المتنزهين في واجهة روشن البحرية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وشاطئ المرجان بالموسم في مدينة جيزان بمنطقة جازان. وفق “أخبار 24”.
وتهدف التوعية إلى أهمية السلامة البحرية والوقاية من خطر الغرق، وكيفية التصرف في حالات الطوارئ، وتقديم الإسعافات الأولية وممارسة الأنشطة البحرية بشكل آمن، واستعراض جهود حرس الحدود في البحث والإنقاذ، والتعريف برقم الطوارئ (994).