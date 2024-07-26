السماح بإحلال وإضافة السيارات بنشاط الأجرة

قررت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، السماح بإحلال وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة، وذلك استثناءً من قرار وزاري سابق يقضي بإيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام.
وتضمن القرار الذي أصدره وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط التي لم تستكمل الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط بإضافة السيارات، على ألا يتجاوز عدد السيارات لدى المنشأة الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط.
واشتمل القرار أيضاً على إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط بالإحلال للسيارات التي خرجت من النشاط بسبب انتهاء عمرها التشغيلي بنهاية عام 2023، وما بعده، أو استبدال السيارات التي لم ينتهِ عمرها التشغيلي العاملة في النشاط والصادر لها بطاقة تشغيل سارية أو منتهية بسيارات جديدة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن القرار السابق نص على أنه يتم تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن الأربع المذكورة بعدد السيارات المتوفرة لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد.