السديس: تجنبوا التباهي بالأعراس بمواقع التواصل

دعا إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، من عزموا على إقامة مناسبات الزواج والأفراح إلى البُعد عن الإسراف والتبذير وعدم التباهي في نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها بالمسجد الحرام، إنه مع الانْسِرَابِ في صَوَارِف الإجازة الصيفية التي تخلع على المجتمعات مظاهر البهجة والاسترواح، ومطارف الحَبْرة والانشراح، خاصة مَنْ عَزَمُوا على إقامة مناسبات الزواج والأفراح، فيجب رعاية الضوابط والآداب الشرعية في هذه المناسبات.
وحث السديس المسلمين على الاقتصاد والترشيد وحسن الطاعة، والبُعد عن الإسراف والتبذير والبذخ وسائر المعاصي، والجِدِّ في معالجة ظواهر العنوسة، وغلاء المهور، ونحوها ما يتعلق بمناسبات الأفراح. وفق “أخبار 24”.
وأوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، المسلمين بتقوى الله وعبادته، والتقرب إليه بطاعته بما يرضيه، وتجنُّب مساخطه ومناهيه.