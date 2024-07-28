السعودية تظفر بـ5 ميداليات بأولمبياد الفيزياء الدولي

حققت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، 5 جوائز عالمية في منافسات “أولمبياد الفيزياء الدولي 2024″، في دورته الـ54 التي أقيمت فعالياتها في إيران، بمشاركة 230 طالباً من 46 دولة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو الجاري.
وفاز الطالب مازن الشخص “الصف الثاني الثانوي، من إدارة تعليم الأحساء” بميدالية فضية، متوجاً رحلة تدريب في موهبة، تلقى خلالها 2500 ساعة تدريبية، فيما حصد الطالب وسام آل قنبر “الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم الشرقية”، الميدالية البرونزية، بعد رحلة طويلة من العمل، تلقى خلالها 2700 ساعة تدريبية، وحقق الطالب أحمد فضل الله “الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم مكة المكرمة” الميدالية البرونزية، بعد رحلة طويلة من العمل، تلقى خلالها 2700 ساعة تدريبية، وحصل الطالب فارس الغامدي “الصف الثاني الثانوي، من إدارة تعليم الرياض”، على الميدالية البرونزية، بعد رحلة طويلة من العمل، تلقى خلالها 2100 ساعة تدريبية، بينما حصل الطالب أحمد عريف “الصف الثالث الثانوي، من إدارة تعليم جدة” على شهادة تقدير، بعد استعداد مكثف تلقى خلاله 2700 ساعة تدريبية.
ومثّـل المنتخب السعودي للفيزياء في أولمبياد الفيزياء الدولي فريق، ضم خمسة طلاب وطالبات، بعد تدريب مكثف داخلياً وخارجياً، امتد لآلاف الساعات، على يد متخصصين من المملكة وخارجها، شملت الملتقيات الموسمية، والتدريب المكثف، والاختبارات الهادفة إلى تحديد المستوى؛ للمشاركة في المسابقات الدولية.
وأشادت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع بدعم القيادة الحكيمة لأبناء الوطن، الذي أثمر عن هذا التفرد والتفوق بين الدول المتقدمة في المحافل والمسابقات الدولية، مهنئة وزارة التعليم، والطلاب، وأسرهم، ومدارسهم، ومعلميهم، على ما تحقق من إنجاز، متمنيةً لهم المزيد من التوفيق والنجاح، وتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية؛ لرفع اسم المملكة خفاقاً في أهم المنافسات العلمية الدولية.
وبيّنت الدكتورة الهزاع أن هذا الفوز يعكس الشراكة الاستراتيجية والمتكاملة، وتضافر الجهود بين “موهبة” وشركائها، لتحقيق الإنجازات وحصد الجوائز العالمية، وتحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ومواصلة الطريق لجعل المملكة من بين الدول الـ20 الأولى في العالم تعليماً وتأهيلاً.
وتأتي مشاركات المملكة، ممثلة في مؤسسة “موهبة” ووزارة التعليم، في المسابقات والمحافل الدولية، ضمن رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة “موهبة”، تسمى “رحلة الطالب الموهوب”، تضم عدة مبادرات؛ منها: فصول موهبة، وبرامج صيفية إثرائية، أكاديمية وبحثية، وبرامج تلمذة وابتكار والتحاق بالجامعات العالمية المرموقة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن أول أولمبياد دولي للفيزياء، أطلق في عام 1967م بدولة بولندا، وقد بدأت مشاركات المملكة العربية السعودية لأول مرةٍ في عام 2011، حيث حققت خلال مشاركتها الـ12 الماضية، 6 فضيات، و20 برونزية، و22 شهادة تقدير، وبهذا الإنجاز، رفعت المملكة رصيدها من جوائز الأولمبياد إلى 48 جائزة ما بين ميداليات وشهادات تقدير.