اكتشاف بكتيريا تدمّر الخلايا السرطانية

ذهبت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “كوليدج لندن” البريطانية، إلى أن البكتيريا المغزلية (fusobacterium) الشائع تواجدها داخل الفم، تمتلك قدرة فائقة على تدمير الخلايا السرطانية في الرأس والرقبة.
وأكّدت الدراسة المنشورة بدورية “Cancer” الطبية المتخصصة، أن الفحوصات المخبرية التي طُبقت على أكثر من 155 مريضاً بسرطان الرأس والرقبة، أظهرت قدرة هذه البكتيريا على تدمير الخلايا السرطانية بنسبة وصلت إلى 99%.
ويسعى الفريق البحثي البريطاني الذي أعدّ الدراسة، إلى ترجمة هذه النتائج الواعدة لعلاجات فعالة لسرطان الرأس والرقبة، على أن يمتد تأثيرها مستقبلاً على سرطانات أخرى مثل؛ سرطان الفم، وسرطان الحلق، وسرطان الحنجرة والأنف. وفق “أخبار 24”.
وأفاد الخبراء أنه لم يكن هناك سوى القليل من التقدم العلاجي في سرطان الرأس والرقبة في السنوات الـ 20 الماضية، إذ كان الأطباء يعتقدون أن البكتيريا المغزلية تشجع السرطانات على النمو أو تجعلها أكثر مقاومة للعلاج الإشعاعي.