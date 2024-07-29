القتل تعزيراً لباكستاني هرّب الهيروين إلى المملكة

نفذت وزارة الداخلية، بمنطقة مكة المكرمة اليوم (الاثنين)، حكم القتل تعزيرًا بالمدان/ زبير خان حضرت جمال -باكستاني الجنسية-، لقيامه بتهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة.
وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيرًا.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. وفق “أخبار 24”.