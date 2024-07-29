تعاوُن “سعودي – برازيلي” لتعزيز الصادرات

يعتزم بنك التصدير والاستيراد السعودي، التعاون مع بنك التنمية البرازيلي، في إطار مذكرة تفاهم، تهدف لتحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات بين الطرفين من أجل تعزيز تصدير المنتجات والخدمات في كِلا البلدين، واستكشاف فرص التمويل المشترك وتبادُل المعلومات.
وتسهم المذكرة، التي شهد توقيعها وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وتوسع انتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق البرازيلية.
ووقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ومدير التخطيط والعلاقات المؤسسية في بنك التنمية البرازيلي نيلسون باربوسا، وذلك في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على هامش زيارة وفد رسمي برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتتضمن المذكرة العديد من مجالات التعاون، أبرزها تشجيع التواصل والتعاون بين الشركات في المملكة والبرازيل لزيادة فرص الأعمال التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص التعاون المثلى لتمكين المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك.
كما تشمل أيضًا تبادل المعلومات والخبرات في مجال سياسات وممارسات ائتمان الصادرات وفرص التمويل، فضلًا عن تبادل الآراء والمعرفة حول تنفيذ مشاريع تطوير المنتجات الجديدة، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتوفير جميع المعلومات حول الحالة الاقتصادية والمشترين والبنوك لدى الجانبين.
من جانبه، رأى”الخلب” أن السوق البرازيلية تُعد من الأسواق المهمة ولديها فرص واعدة للمصدرين المحليين، وستكون هذه المذكرة بمثابة الخطوة المحفزة لتنمية العلاقات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة، والمزيد من فرص التعاون بين الشركات التجارية والمؤسسات المالية في البلدين. وفق “أخبار 24”.
ونوه بإسهام هذه المذكرة في تعزيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية والأسواق السعودية التي تعد إحدى أكبر الأسواق نمواً وتنوعاً خلال السنوات الماضية.
ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي على مد شراكات إستراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد في المملكة، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لإيجاد اقتصاد متنوع وشامل.