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جديد المحليات > استمرار أعمال مشروع “مدينة الملك سلمان” باليمن
29/07/2024   10:25 م

استمرار أعمال مشروع “مدينة الملك سلمان” باليمن

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يتواصل سير أعمال مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية، والذي يأتي امتدادًا للدعم التنموي الذي تقدمه المملكة لليمن في شتى القطاعات.

ويأتي المشروع ضمن جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة في اليمن، عبر القضاء على الفقر والجوع، وتحسين مستويات الصحة والتعليم، وإتاحة فرص متساوية للجنسين.

وتُولي مشروعات المملكة في اليمن، اهتمامًا كبيرًا بتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، ومصادر طاقة نظيفة بأسعار معقولة، وتطوير الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وتوفير فرص عمل لائقة، بما يضمن نمو الاقتصاد.

تولي مشروعات المملكة في اليمن اهتمامًا كبيرًا بتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية

تولي مشروعات المملكة في اليمن اهتمامًا كبيرًا بتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية

وفق “أخبار 24”.

استمرار أعمال مشروع “مدينة الملك سلمان” باليمن

جديد المحليات
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