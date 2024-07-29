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جديد المحليات > موهوبُو المملكة يحققون 4 جوائز عالمية بأولمبياد الكيمياء
29/07/2024   10:27 م

موهوبُو المملكة يحققون 4 جوائز عالمية بأولمبياد الكيمياء

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بدأت كلية الملك فهد الأمنية، إجراءات القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (54) من حملة البكالوريوس.

وأوضح اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج المدير العام كلية الملك فهد الأمنية، أن إجراءات القبول ومراحله تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول والتأكد من هوياتهم وانتهاء بمرحلة المقابلة الشخصية، في ظل حرص الكلية على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة.

ويشار إلى أن بدء إجراءات القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (54) لحملة البكالوريوس بكلية الملك فهد الأمنية، يأتي بعد إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي فيها.

إجراءات القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

إجراءات القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

وفق “أخبار 24”.

موهوبُو المملكة يحققون 4 جوائز عالمية بأولمبياد الكيمياء

جديد المحليات
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