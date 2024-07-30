دراسة: العضلات القوية تقلل احتمال الإصابة بالزهايمر

كشفت دراسة علمية أن التكوين الجسماني للشخص مرتبط بإصابته ببعض الأمراض، وأن العضلات القوية تقلل احتمالات الإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز العصبي.
وبينت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من جامعة سيشوان الصينية، أن توزيع الدهون في جسم الإنسان يقترن ببعض أمراض الجهاز العصبي مثل الزهايمر والشلل الرعاش (باركنسون)، حيث تزيد احتمالات الإصابة 13% عند الأشخاص الذين لديهم نسب عالية من الدهون في منطقة البطن، فيما تزيد 18% عند الأشخاص الذين لديهم دهون مرتفعة في الذراعين .
وأثبتت الدراسة التي نشرها موقع “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية، أن الأشخاص الذين يتمتعون بقوة جسمانية وعضلية تتراجع لديهم مخاطر الإصابة بهذه الأمراض بنسبة 26%. وفق “أخبار 24”.
وأجريت الدراسة على أكثر من 400 ألف شخص بالغ في متوسط العمر على مدار 10 سنوات، حيث تمت متابعة الحالة الصحية والتكوين الجسماني للمشاركين، وتوصلت إلى أن الأشخاص الذين يعانون الوزن الزائد أو لديهم كميات كبيرة من الدهون في منطقة الوسط والذراعين تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بالزهايمر والشلل الرعاش.
وتوصل الباحثون إلى أن قوة العضلات تعتبر من العوامل المساعدة على الحد من احتمالات الإصابة بهذه الأمراض. وأكد رئيس فريق الدراسة أن تحسين التكوين الجسماني بشكل عام يقلل فرص الإصابة بالمرض.