25 مشروعاً مائياً وبيئياً بـ960 مليوناً بعسير

بدأت شركة المياه الوطنية تنفيذ 25 مشروعاً للمياه والصرف الصحي بمنطقة عسير بالقطاع الجنوبي، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت 1,481 كيلومترا طولياً، وبتكلفة إجمالية تتجاوز الـ960 مليون ريال، وذلك تنفيذاً لخططها الاستراتيجية، لتهيئة البنى التحتية في كلٍ من قطاعي المياه والخدمات البيئية، استناداً إلى مُبادراتها المُعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.
وبلغت مشاريع المياه التي بدأت في التنفيذ 23 مشروعاً في منطقة عسير ومحافظاتها، وستغطي عدداً من أحياء مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط وبيشة والنماص وبلقرن وطريب وسراة عبيدة.
وتُتابع التنفيذ في قرى محافظة الأمواه ومراكز صمخ والعطف بمحافظة بيشة ومراكز الزرق والواسط والحمضة وعمائر ال حميدان والقرى التابعة لها بمحافظة تثليث، حيث سيتم تنفيذ خطوط ناقلة وشبكات بأطوال تتجاوز 1,410 كيلومترات طولية، وخزانات تشغيلية بعدد 19 خزاناً بسعة إجمالية بلغت 109,350 مترًا مكعبًا، وبكلفة إجمالية تجاوزت 907 ملايين ريال.
وبينت الشركة أنها بدأت في تنفيذ مشروعين للصرف الصحي بمنطقة عسير، ستغطي عددًا من أحياء محافظة خميس مشيط، وهي: شكر والحمراء وأحد وذلالة والوسام واليرموك والحرابي، وذلك بأطوال خطوط وشبكات تجاوزت 71 كيلومترًا طوليًا، وبكلفة إجمالية تتجاوز 53 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
ونوّهت إلى أن حزمة المشاريع تأتي ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، وإزالة الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، ورفع نسبة التغطية بالخدمات، وتوفير كمياه مياه شرب مستدامة، مُؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي، وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.