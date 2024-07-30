الأهلي يهزم الرياض في النمسا

حقق فريق الأهلي لفوز على فريق الرياض، بنتيجة (2-0)، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، خلال معسكر الراقي المقام في النمسا استعدادا للموسم الرياضي الجديد.
وسجل أهداف الأهلي كلا من المدافع التركي ميريح ديميرال في الدقيقة 20، وضاعف النتيجة النجم الجزائري رياض محرز بهدف ثان في الدقيقة 36.
ودخل المدير الفني للأهلي ماتياس يايسله المباراة بتشكيل مكوّن من إدوارد ميندي، علي مجرشي، ميريح ديميرال، فهد الحمد، سعد بالعبيد، فرانك كيسي، جابري فيجا، رياض محرز، زياد الجهني، سميحان النابت، وروبيرتو فيرمينو.
وأشرك المدرب عدد من اللاعبين خلال مجريات المباراة، حيث دفع بمحمد بكر وعبدالكريم دارسي وعلي الأسمري وبسام الحريجي وعبدالله عبده وهيثم عسيري وفهد الرشيدي وياسين الزبيدي. وفق “سبورت 24”.
ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال ودياته الثلاث الماضية على حساب كل من أويبشت المجري ولينز النمساوي والغرافة القطري.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال في الرابع عشر من أغسطس المقبل في أبها.