5 مزايا لنظامي سلامة المنتجات والمواصفات

يمثل نظاما سلامة المنتجات والمواصفات والجودة الذي وافق عليهما مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أحد الخطوات الأساسية في الوصول لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وكذلك تعزيز ممارسات التجارة العادلة والامتثال في الأسواق.
وتتضمن مزايا نظام سلامة المنتجات الذي يعتبر بمثابة نظام متكامل لضمان أمان المنتجات وسلامة المستهلك، تفعيل الالتزام الذاتي لدى المشغلين الاقتصاديين، وتحديد الجهة المسؤولة عن أي منتج غير آمن في الأسواق، وتوفير الأدوات النظامية لسلامة المستهلك وتعزيز الثقة.
ويأتي في المزايا أيضاً والتي يشترك فيها النظام الآخر، تعزيز الوعي العام بأساليب التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمنتجات، ومنع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة.
بدوره، أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظامين يعزز موثوقية المنتجات وثقة المستهلك بجودتها العالية، كما يسهم في الارتقاء بالتنافسية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وأفضل الممارسات الدولية. وفق “أخبار 24”.
وكان مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد قرر الموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة، والموافقة على نظام سلامة المنتجات، ونظام المواصفات والجودة.