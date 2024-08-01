الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثامن على التوالي، عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، وذلك في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5% بما يتماشى مع التوقعات.
ورفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 7 مرات في 2022، ثم رفعها 4 مرات في عام 2023 لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً، ثم ثبتها في 8 اجتماعات متتالية.
يشار إلى أن الأسعار في الولايات المتحدة سجلت انخفاضاً طفيفاً في يونيو؛ وهو ما يسهم في تهيئة الظروف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض سعر الفائدة في سبتمبر. وفق “أخبار 24”.