15 مواصفة خليجية لـ”الكليجا”

حدد مشروع المواصفة القياسية الخليجية الخاص بالكليجا المنتجة إقليميا بأنواعها المختلفة والمعدة للاستهلاك المباشر، 15 متطلبا ومواصفة يجب توفرها في المنتج، أهمها أن يخلو بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وألا تتجاوز حدود الملوثات والسموم في المنتج الحدود القصوى المسموح بها في المواصفة القياسية الخليجية.
وشدد المشروع، الذي طرحته الهيئة العامة للغذاء والدواء على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم حوله تمهيداً لإقراره، على ضرورة أن تكون جميع المكونات المستخدمة في إنتاج الكليجا مطابقة للوائح الفنية الخاصة بها، وأن يكون المنتج خالياً من الحشرات أو أجزائها أو بويضاتها أو يرقاتها أو مخلفاتها، وألا تقل نسبة الرطوبة عن 5% وألا تزيد على 18%، وأن يتم التصنيع والتعبئة طبقاً لنظم وأساليب التصنيع الجيد.
ونصّ مشروع المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالكليجا على ضرورة أن يخبز منتج الكليجا بطريقة تجعله هشاً ومتجانساً في اللون والحجم والقوام وخالياً من الأجزاء المحروقة، وأن يكون ذا نكهة ورائحة عادية وخاليا من النكهات والروائح الغريبة، والمكونات الأساسية المسموح باستخدامها في الحشوة (السكر، حب الهال، القرفة، الزنجبيل، ليمون أسود، القرنفل).
وأشار إلى ضرورة أن يُسمح باستخدام المضافات الغذائية طبقا لما ورد في المواصفة القياسية الخليجية، وألا تتجاوز نسبة بقايا مبيدات الآفات في المنتج الحدود القصوى المسموح بها في المواصفات القياسية الخليجية، وألا تتجاوز الحدود الميكروبيولوجية للمنتج الحدود القصوى الواردة في المواصفة القياسية الخليجية، وأن تكون المياه المستخدمة طبقا لما ورد في اللائحة الفنية الخليجية، وأن تطابق كمية المنتج في العبوة المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية والواردة . وفق “أخبار 24”.
كما حدد المشروع المكونات الاختيارية التي تضاف للكليجا، وهي الزعفران، ليمون أبيض، شمر، فلفل أسود العصفر، مسحوق الشطة، الفلفل الأسود، الكمون، اليانسون أو أي توابل أخرى مسموح بها، والحليب ومنتجاته، وعسل النحل، التمر ومنتجاته مثل (دبس التمر) ، الكراميل أو التوفي، ومسحوق الكاكاو، مسحوق البن، الشوكولاتة، منتجات البيض والمكسرات.
وبخصوص طريقة حفظ المنتج، شدد المشروع على ضرورة أن تحافظ عبوات منتج الكليجا على الخواص الحسية وخصائص الجودة للمنتج، وأن تحمي المنتج من التلوث، وأن تحافظ على المنتج من الجفاف والتسرب والتلف، وألا يكسب المنتج أي رائحة أو طعم أو لون أو أي خواص غريبة أخرى خلال التخزين والتداول و التوزيع وحتى وقت البيع النهائي، مع ضرورة أن يوضح على بطاقة العبوات اسم المنتج وهو الكليجا مع ذكر أنواع الحشوات المستخدمة في حال تم استخدامها، وفي حال إضافة الحشوات فيجب ذكرها على بطاقة المنتج.