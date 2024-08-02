8 نصائح لقيادة آمنة على الطرق المنحدرة

أوضحت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من تدابير السلامة المرورية التي يجب اتخاذها من قبل قائدي المركبات أثناء القيادة على الطرق المنحدرة؛ وذلك تزامناً مع التقلبات الجوية التي يشهدها عدد من مناطق المملكة.
وأوصت الإدارة قائدي المركبات بالتوقف جانباً في مكان آمن حال هطول أمطار غزيرة تعيق متابعة السير، وخفض السرعة كونها أكثر العوامل التي تؤدّي إلى الانزلاق.
ونصحت أيضاً بالمحافظة على مسافة أكثر أماناً من الحالات المعتادة، مع ضرورة استعمال الغيار الثقيل للمركبة، والقيادة بهدوء وحذر تحسباً لأي ظرف طارئ.
وشددت على ضرورة التأكد من سلامة الإطارات، حيث تكون الإطارات المتآكلة أكثر عُرضة للانزلاق، وسلامة المسّاحات والمصابيح واستعمالها بما يناسب حالة الجو، والإمساك بمقود السيارة بكلتا اليدين، والالتزام بالمسار المحدد.
وفق “أخبار 24”.