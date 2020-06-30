عقد مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأصدر خلالها عددا من القرارات.
وناقش المجلس آخر تطورات أزمة كورونا، وعلى رأسها آلية العمل بموسم الحج هذا العام، كما أصدر قرارات بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للزراعة والملخص التنفيذي 2030، ونقل عدد من الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وخارجياً؛ تمت الموافقة على اتفاق تعاون بين المملكة وحكومة قيرغيزيا في مجال الرياضة، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، كما تمت الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة وموريتانيا.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ووزارة الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها.
وفق “أخبار 24”.