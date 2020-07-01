بعد تقرير تلفزيوني.. أمير الباحة يوجه بزيادة سرعة الإنترنت في المنطقة

شدّد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، على أهمية زيادة سرعات شبكة الإنترنت في المنطقة خلال موسم الصيف.
وأكد، خلال لقائه (الثلاثاء) مدير عام فرع شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة عبد الله المرطان، ضرورة أن تلبي سرعات الشبكة احتياجات المواطنين والمصطافين بالمنطقة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بشكل كبير خلال الأيام الماضية تقريرا لقناة “الإخبارية” من الباحة وصف خدمات الإنترنت في المنطقة بالسيئة.
وأثنى المغردون من خلال تعليقاتهم على التقرير؛ حتى تصل المشكلة إلى الجهات المختصة لمعالجتها.
فيديو | مراسل #الإخبارية: منطقة #الباحة تعاني من قلة المقومات السياحية مثل نقص المطاعم والفنادق pic.twitter.com/exx0ra9TGf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2020
وفق “أخبار 24”.