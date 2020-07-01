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أخبار محلية > بعد تقرير تلفزيوني.. أمير الباحة يوجه بزيادة سرعة الإنترنت في المنطقة
01/07/2020   8:32 ص

بعد تقرير تلفزيوني.. أمير الباحة يوجه بزيادة سرعة الإنترنت في المنطقة

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شدّد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، على أهمية زيادة سرعات شبكة الإنترنت في المنطقة خلال موسم الصيف.

وأكد، خلال لقائه (الثلاثاء) مدير عام فرع شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة عبد الله المرطان، ضرورة أن تلبي سرعات الشبكة احتياجات المواطنين والمصطافين بالمنطقة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بشكل كبير خلال الأيام الماضية تقريرا لقناة “الإخبارية” من الباحة وصف خدمات الإنترنت في المنطقة بالسيئة.

وأثنى المغردون من خلال تعليقاتهم على التقرير؛ حتى تصل المشكلة إلى الجهات المختصة لمعالجتها.

 

وفق “أخبار 24”.

بعد تقرير تلفزيوني.. أمير الباحة يوجه بزيادة سرعة الإنترنت في المنطقة

أخبار محلية
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