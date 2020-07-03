بـ12 مسارًا و8 أهداف.. اعتماد استراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي

اعتمدت اللجنة التوجيهية العليا للتحول الرقمي، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في القطاع البلدي.
وتشمل الاستراتيجية الجديدة الرؤية والأهداف الخاصة بالتحول الرقمي والبرامج والمبادرات، بالإضافة إلى طرق التحول الرقمي للسنوات الثلاث القادمة، كما تستند الاستراتيجية إلى 3 ركائز، هي العمل على تعزيز تجربة العميل عبر نماذج مبتكرة ومستدامة من العمل، ورفع جودة وكفاءة المنظومة الرقمية، وأخيرًا زيادة جودة الخدمات المدنية الرقمية.
وتهدف الاستراتيجية للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية توفر حياة مزدهرة للعملاء، وذلك عن طريق تحقيق 8 أهداف استراتيجية و10 برامج و72 مبادرة، بما يتماشى مع طموح وأهداف التحول الرقمي بالقطاع البلدي.وفق “أخبار 24”.
ويتضمن الشق التنفيذي للاستراتيجية إنشاء 12 مسارًا لتطوير الخدمات الرقمية وتجربة العميل، بالإضافة إلى تمكين التقنية في القطاع البلدي.