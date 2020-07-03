بالفيديو.. الشاب الذي أقام حفله زواجه عبر “الإنستقرام” يتحدث عن تفاصيل فكرته وعدد الحضور

روى الشاب عبد الرحمن الذي أقام حفل زواجه عبر البث المباشر بواسطة “إنستقرام”؛ وذلك التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس “كورونا”، كيف جاءته الفكرة وتفاعل معها الأهل والأقارب وأصدقاؤه.
وقال عبد الرحمن في مداخلة على قناة “الإخبارية” إن النية في البداية كانت أن يكون الزواج تقليديا في القاعة كما هو معتاد، ولكن في ظل جائحة كورونا استغل الظروف لأن يكون الزواج بطريقة مبتكرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن أهله وأقاربه تفاعلوا مع فكرته، ووصل عدد الحضور في الاحتفال الافتراضي ما يقرب من 300 شخص، وأقيمت خلاله العديد من الفقرات كالقصائد والمجسات الحجازية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن التفاهم الكبير بين أهله وأهل زوجته ساهم في نجاح فكرته، لافتاً إلى أنه اتفق مع زوجته على أن يقضيا شهر العسل بالتكاليف التي كانت مرصودة بعد فتح الرحلات الدولية.
فيديو | زواج عبر “الانستقرام” للحفاظ على سلامة الأهل والأصدقاء #الإخبارية pic.twitter.com/I4KwnFAxHk
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 3, 2020