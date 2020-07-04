انتقد مواطن – توجه إلى أبها للسياحة وقضاء وقت ممتع مع عائلته وهم 8 أفراد – ما وصفه بارتفاع في الأسعار، بأحد المقاهي التي ارتادها مع عائلته.
وعبّر المواطن عن ضيقه الشديد عندما أبلغه عامل المقهى بأن الحد الأدنى لكل فرد 50 ريالا، ما يعني أنه سيدفع 400 ريال لـ 8 أفراد من أجل القهوة فقط، موضحا بكاميرا جواله الإطلالة التي يشرف عليها المقهى.
وأوضح أن صناعة السياحة لها عدة محاور، منها البنية التحتية والحدائق، مضيفا أن إرغام وإخضاع الزبون على دفع مبلغ غير مستحق شيء غير جيد، وأنه حاول أن يتحدث مع المالك بلا جدوى.
وأضاف أن المقهى لا توجد به كراسي أطفال ولا يقبل السداد بالفيزا، مع تحذير عند الكاشير بأنه لن يتم إرجاع الباقي إذا نزلت قيمة الطلبات عن 50 ريالا.
وفق “أخبار 24”.