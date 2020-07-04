دورة تدريبية بعنوان “فن الإتيكيت الوظيفي” للكادر الإداري بالمدارس بإدارة التعليم بالخرج

تتقدم إدارة الموارد البشرية (وحدة تطوير) بتعليم الخرج بأسمى عبارات الشكر والتقدير والإمتنان للمدربة المتميزة أ.ريم علي المطيري لتقديمها الرائع والمميز للدورة التدريبية ( فن الإتيكيت الوظيفي ) والتي تم تقديمها لفائدة الكادر الإداري بالمدارس والأقسام وذالك مساء اليوم السبت ١٤٤١/١١/١٣هـ ،وقد حضر البرنامج (١٠٨)متدرب ومتدربة ..
والذي يدل على النجاح والحرص على التميز في البرنامج التدريبي وعموم الفائدة للجميع ..
وتعليم الخرج يتمنى لها مزيداً من التقدم والإبداع ..
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