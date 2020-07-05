تسجيل صوتي يكشف أسراراً جديدة في واقعة إسقاط الطائرة الأوكرانية بإيران

كشف تسجيل صوتي ظهر حديثاً، عن أسرار جديدة بشأن حـادث إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران.
وجاء في التسجيل الذي نشرته وكالة الأنباء الكندية “سي بي سي”، إن كبار المسؤولين الإيرانيين سمحوا لطائرات الركاب بالتحليق؛ حتى لا يتم الكشف عن خطة الهجوم على القاعدة الأمريكية في العراق.
وحسب التسجيل الذي عبارة عن مكالمة بين رئيس لجنة دراسة الحـوادث بمنظمة الطيران المدني الإيرانية حسن رضايقار، وأحد أفراد أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، فإن هذا التصرف أدى إلى إطلاق النار على طائرة الرکاب الأوکرانية.
واعترف رضايقار في التسجيل، بأن قيام إيران بإغلاق المجال الجوي فوق طهران أمام الطيران المدني، كان سيكشف مبكراً عن هجوم إيران الصاروخي الباليستي على القواعد الجوية الأمريكية في العراق.وفق “أخبار 24”.
فيما تشير تقارير حديثة إلى أن السلطات الإيرانية عزلت حسن رضايقار من الإشراف على التحقيق في حـادث إسقاط الطائرة، على خلفية التسجيل الذي تبلغ مدته 91 دقيقة.