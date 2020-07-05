“الصحة”: 565 ألف مواطن ومقيم استفادوا من عيادات “تطمن” ومراكز “تأكد”

قالت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، إن أكثر من 565 ألف مواطن ومقيم استفادوا من خدمات عيادات “تطمن” ومراكز “تأكد”، منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن عيادات “تطمن” خُصصت لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية، مثل آلام الحلق، والسعال، وضيق التنفس، وارتفاع درجة الحرارة، دون الحاجة إلى موعد مسبق، مبينةً أنها تتواجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات ويبلغ عددها نحو 235 عيادة، موزعة على جميع مناطق المملكة، حيث قدّمت خدماتها حتى الآن لعدد 208 آلاف مستفيد.
وأبانت أن مراكز “تأكد” خُصصت للذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المراكز 357 ألف مستفيد. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن مراكز تأكد تتواجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة، مؤكدةً أن الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.