أقيمت أمس (السبت)، فعالية الهايكنج بمنتزه المربع السياحي في محافظة أحد رفيدة، بالتعاون مع بلدية المحافظة، وذلك ضمن فعاليات صيف محافظة أحد رفيدة 1441هـ.
وأوضح مدير الهايكنج في المحافظة عائض بن مزهر، أن عدد المشاركين من الرجال بلغ 75 فرداً و40 سيدة، حيث تعد أول مشاركة لهن في المحافظة في مثل هذه الفعاليات.
وأشار إلى أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في تركيب كاميرات للمسح الحراري والتباعد لجميع المشاركين والمشاركات في الفعالية.
وأضاف أن المسافة بلغت أكثر من 4 كيلومترات، وتم وضع وتثبيت سارية مقدمة من هايكنج السعودية في أعلى قمة جبل بمنتزه المربع، وبوصول جميع المشاركين، رددوا النشيد الوطني وبعد ذلك تناول المشاركون والمشاركات مأدبة العشاء المعدة لذلك.
الوصول الى قمة #جبل_المربع ورفع علم #المملكة_العربية_السعودية على السارية بقيادة مدير #هايكنج_السعودية في محافظة #أحد_رفيدة الاستاذ عايض ال مزهر. pic.twitter.com/HSoswS427D
— هايكنج السعودية (@Saudi_Hiking) July 4, 2020
وفق “أخبار 24”.