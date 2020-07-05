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أخبار الخرج > فتح التسجيل في دبلومات مابعد الثانوي والبكالوريوس بجامعة الامير سطام للعام ١٤٤١/١٤٤٢ هـ
05/07/2020   5:38 م

فتح التسجيل في دبلومات مابعد الثانوي والبكالوريوس بجامعة الامير سطام للعام ١٤٤١/١٤٤٢ هـ

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تعلن عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن فتح التسجيل في دبلومات ما بعد الثانوي والبكالوريوس للعام الجامعي 1442 هـ كما بالاتي :

فتح التسجيل في دبلومات مابعد الثانوي والبكالوريوس بجامعة الامير سطام للعام ١٤٤١/١٤٤٢ هـ

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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