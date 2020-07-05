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أخبار محلية > “منشآت”: القطاع الخاص يحتاج من 3 إلى 6 أشهر للتعافي من جائحة “كورونا”
05/07/2020   5:43 م

“منشآت”: القطاع الخاص يحتاج من 3 إلى 6 أشهر للتعافي من جائحة “كورونا”

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أكدت مديرة برنامج التجارة الإلكترونية في “منشآت”، مرام الجشي، أن تداعيات جائحة كورونا تؤثر على العالم بأسره، مشيرةً إلى أن حزمة المساعدات الحكومية في المملكة كان لها بالغ الأثر في استدامة الأعمال بمنشآت القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج لفترة ما بين 3 إلى 6 أشهر لتتعافى من آثار جائحة كورونا، ومن ثم العودة إلى نشاطها بشكل طبيعي.

واستندت في تقديراتها بشأن عودة أنشطة المنشآت لوتيرتها الطبيعية، إلى استطلاع متخصص لآراء الشركات بمختلف أحجامها، حيث حدد 73% منها فترة من 3 إلى 6 أشهر لتحقيق كامل التعافي من جائحة كورونا. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الجشي أن حزم الدعم والمساعدات الحكومية كان لها بالغ الأثر في تقليل المدة التي تحتاجها الشركات لاستعادة وتيرة أعمالها ما قبل الجائحة.

“منشآت”: القطاع الخاص يحتاج من 3 إلى 6 أشهر للتعافي من جائحة “كورونا”

أخبار محلية
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