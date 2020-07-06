أصدرت هيئة التخصصات الصحية حزمة من القرارات ‏والإجراءات، ضمن مبادرة “هيئتكم معكم”، بهدف التخفيف من ‏آثار جائحة كورونا وانعكاساتها على جميع متدربي شهادة ‏الاختصاص والزمالات والدبلومات.‏

وشملت القرارات تأجيل اختبار الجزء الأول ليكون في الفترة ‏بين 24 – 31 أكتوبر، مع عقد الاختبار النهائي الكتابي في ‏الفترة بين 10 – 17 أكتوبر، والاختبار النهائي الإكلينيكي بين 24 ‏أكتوبر- 30 ديسمبر لجميع برامج الهيئة.‏

‎وأوضحت أنه في حال إخفاق المتدرب في اختبار الجزء الأول ‏أو النهائي هذا العام؛ ‏فلن يتم احتساب ذلك ضمن الفرص النظامية ‏المتاحة للجلوس لتلك الاختبارات.

وأشارت إلى أن تحويل اختبار الترقية ليصبح جزءًا من التقويم ‏المستمر يهدف إلى إعطاء تغذية راجعة ولا يبنى ‏عليه نجاح أو ‏رسوب، وذلك للبرامج التي قرر المجلس العلمي أن يكون لها ‏اختبار ترقية على أن ‏تعقد في الفترة من 12 – 19 سبتمبر.‏

وسمحت بإمكانية ترحيل أسبوعين من إجازات المتدربين للعام ‏المقبل لمن لم تُتح لهم فرصة أخذ أجزاء ‏من إجازتهم السنوية ‏استثناءً هذا العام وفق الضوابط المنظمة لذلك، مع عدم احتساب ‏إعادة السنة التدريبية من ضمن المدة القصوى للبرنامج.‏ وفق “أخبار 24”.

وأعفت الهيئة المتدربين من الرسوم الإدارية للتسجيل في ‏الاختبارات الإلكترونية بشكل استثنائي ‏للعام التدريبي الجاري. ‏

يشار إلى أن الهيئة تشرف على أكثر من 15 ألف متدرب في ‏مجال الدراسات العليا الصحية ‏المهنية.‏