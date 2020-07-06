أصدرت هيئة التخصصات الصحية حزمة من القرارات والإجراءات، ضمن مبادرة “هيئتكم معكم”، بهدف التخفيف من آثار جائحة كورونا وانعكاساتها على جميع متدربي شهادة الاختصاص والزمالات والدبلومات.
وشملت القرارات تأجيل اختبار الجزء الأول ليكون في الفترة بين 24 – 31 أكتوبر، مع عقد الاختبار النهائي الكتابي في الفترة بين 10 – 17 أكتوبر، والاختبار النهائي الإكلينيكي بين 24 أكتوبر- 30 ديسمبر لجميع برامج الهيئة.
وأوضحت أنه في حال إخفاق المتدرب في اختبار الجزء الأول أو النهائي هذا العام؛ فلن يتم احتساب ذلك ضمن الفرص النظامية المتاحة للجلوس لتلك الاختبارات.
وأشارت إلى أن تحويل اختبار الترقية ليصبح جزءًا من التقويم المستمر يهدف إلى إعطاء تغذية راجعة ولا يبنى عليه نجاح أو رسوب، وذلك للبرامج التي قرر المجلس العلمي أن يكون لها اختبار ترقية على أن تعقد في الفترة من 12 – 19 سبتمبر.
وسمحت بإمكانية ترحيل أسبوعين من إجازات المتدربين للعام المقبل لمن لم تُتح لهم فرصة أخذ أجزاء من إجازتهم السنوية استثناءً هذا العام وفق الضوابط المنظمة لذلك، مع عدم احتساب إعادة السنة التدريبية من ضمن المدة القصوى للبرنامج. وفق “أخبار 24”.
وأعفت الهيئة المتدربين من الرسوم الإدارية للتسجيل في الاختبارات الإلكترونية بشكل استثنائي للعام التدريبي الجاري.
يشار إلى أن الهيئة تشرف على أكثر من 15 ألف متدرب في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية.