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أخبار محلية > إيداع 348 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل
06/07/2020   2:36 م

إيداع 348 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل

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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أمس (الأحد)، أكثر من 348 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 229 ألف مستفيد ومستفيدة من برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر يونيو 2020م.

وأوضح “هدف”، أن عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بلغ أكثر من 126 ألفا، بينما بلغت أعداد المستفيدين من إعانة صعوبة الحصول على عمل 103 آلاف.

ويقدم الصندوق برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات البرنامجين، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية. وفق “أخبار 24”.

إيداع 348 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل

أخبار محلية
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