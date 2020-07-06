نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > آل عبيه للمرتبة الحادية عشرة بوزارة الإعلام بالشرقية
06/07/2020   3:58 م

آل عبيه للمرتبة الحادية عشرة بوزارة الإعلام بالشرقية

+ = -
729

صدر قرار ترقية الأستاذ إبراهيم بن مهدي آل عبيه مدير إدارة العلاقات العامة بفرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية للمرتبة الحادية عشرة ، آل عبيه من الكفاءات الإعلامية والإدارية الوطنية المتميزة والناجحة في العمل الإعلامي .
وعبّر ” آل عبيه ” عن أعتزازه بهذه الترقية ، مؤكّداً أنها ستكون حافزاً لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجد والإجتهاد بإذن الله تعالى لخدمة الدين والمليك والوطن في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ( حفظهما الله)
، الزميل آل عبيه مازال يتلقى التهاني والتبريكات من الأقرباء والأصدقاء والزملاء بالوسط الإعلامي بهذه المناسبة .
تهانينا له راجين من الله عز وجل ان يكتب له التوفيق والسداد وتحقيق مزيد من النجاحات.

آل عبيه للمرتبة الحادية عشرة بوزارة الإعلام بالشرقية

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885100571.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.