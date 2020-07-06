أعلنت الهيئة العامة للترفيه البروتوكولات الصحية للعروض الحية في المطاعم، وذلك لضمان عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتشمل البروتوكولات المعلنة السماح بإقامة العزف الحي المنفرد على آلة وترية فقط، بشرط تخصيص مكان للعازف، وتوفير مسافة مترين على الأقل بين موقعه والعاملين والزوار، فضلًا عن إلزام مقدمي العروض بلبس الكمامة طوال فترة التواجد في الموقع.
وتمنع الهيئة إقامة العروض الغنائية والكوميديا الارتجالية خلال الفترة القادمة وحتى إشعار آخر، كما تشدد على ضرورة الحصول على تصريح قبل تقديم أي عروض ترفيهية.
وكانت الهيئة العامة للترفيه قد اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بالألعاب والفعاليات وغيرها، من بينها منع ممارسة بعض الألعاب مثل ثلاثية الأبعاد والـVR، وذلك منعًا لانتقال العدوى من شخص إلى آخر.
وفق “أخبار 24”.