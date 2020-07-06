حريري: أنجزنا أكبر جسر جوي إلى المملكة لإيصال البضائع الحيوية والمواد الطبية خلال جائحة كورونا

في إطار جهودها للمساهمة في مكافحة جائحة كورونا أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن أنها سيّرت منذ الإعلان عن الجائحة أكثر من 1500 رحلة بمختلف طائرات أسطول الشحن الخاص بالشركة منها 500 رحلة باستخدام طائرات الركاب التي تم تشغيلها لأغراض الشحن الجوي دولياً
وذكرت الشركة أنها نقلت مايقارب 75 الف طن من الشحنات الضرورية للحياة إلى المملكة منذ شهر مارس الماضي وحتى شهر يونيو شملت الأدوية والمعدات الطبية استجابة للجهود الصحية التي قدمتها المملكة لمواجهة انتشار الوباء
واكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن عمر بن طلال حريري أن السعودية للشحن استطاعت ولله الحمد ومنذ بدء جائحة كورونا من تسخير كافة امكاناتها اللوجستية لإيصال الشحنات الطبية إلى المملكة عبر جسر جوي متكامل الخدمات من خلال اسطول طائرات الشحن والركاب التي واصلت أعمالها للحد من الآثار الاقتصادية والصحية للجائحة
وأضاف حريري، ساهم تشغيل طائرات الركاب لأغراض الشحن الجوي من الاستفادة من المساحات المتاحة في المقصورة الداخلية وكذلك السعات المتاحة للشحن بالتنسيق مع الخطوط السعودية في تعزيز قدرات الجسر الجوي المتواصل المحمل بالإمدادات ومختلف الاحتياجات لتأمين حركة البضائع التجارية إلى المملكة واستمرار تدفقها بصورة طبيعية.
وكانت السعودية للشحن قد أعلنت منذ ظهور جائحة كورونا عن العديد من التدابير لضمان استمرار عمليات الشحن بكفاءة عالية وتقديم الخدمات اللوجستية ومنها زيادة رحلات الشحن إلى العديد من الوجهات والأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا وآسيا والولايات المتحدة الامريكية من أجل ضمان نقل المنتجات الحيوية وتدفق البضائع وغيرها من متطلبات الحركة الاقتصادية والتجارية وتوفرها بشكل طبيعي ومتواصل داخل المملكة مع الالتزام التام بكافة التعليمات الوقائية لتأمين سلامة كافة الطواقم العاملة