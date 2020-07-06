نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > القائم على مبادرة تكريم أبطال الصحة: هذا أقل ما نقدمه للأطقم الطبية
06/07/2020   11:20 م

القائم على مبادرة تكريم أبطال الصحة: هذا أقل ما نقدمه للأطقم الطبية

+ = -
599

أكد القائم على مبادرة تكريم أبطال الصحة، باسم خياط، أن مبادرات القطاع الخاص لتكريم الأطقم الطبية هي أبسط ما يمكن تقديمه لهم، في ظل ما يقدمونه لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح، خلال حديثه لقناة “السعودية”، أن المبادرة كان لها بالغ الأثر على نفوس الأطباء الذين تم تكريمهم، مناشدًا رجال الأعمال والقطاع الخاص اتباع هذا النمط من العمل المجتمعي لتوعية الجمهور والتشديد على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.

 

وفق “أخبار 24”.

القائم على مبادرة تكريم أبطال الصحة: هذا أقل ما نقدمه للأطقم الطبية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885100665.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.