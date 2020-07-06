القائم على مبادرة تكريم أبطال الصحة: هذا أقل ما نقدمه للأطقم الطبية

أكد القائم على مبادرة تكريم أبطال الصحة، باسم خياط، أن مبادرات القطاع الخاص لتكريم الأطقم الطبية هي أبسط ما يمكن تقديمه لهم، في ظل ما يقدمونه لمواجهة جائحة كورونا.
وأوضح، خلال حديثه لقناة “السعودية”، أن المبادرة كان لها بالغ الأثر على نفوس الأطباء الذين تم تكريمهم، مناشدًا رجال الأعمال والقطاع الخاص اتباع هذا النمط من العمل المجتمعي لتوعية الجمهور والتشديد على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.
#كلنا_مسؤول | باسم خياط – مبادرة تكريم أبطال الصحة : مبادرات قطاع الخاص لتكريم #أبطال_الصحة هو أمر بسيط نقدمه لهم؛ لما قدموه في مواجهة جائحة #كورونا. pic.twitter.com/63eLClvW7V
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 6, 20207
وفق “أخبار 24”.