بالصور.. #بلدية_الخرج تقوم حملة إزالة لهياكل السيارات والمعدات التالفة في شوارع وأحياء المحافظة

قامت إدارة النظافة ببلدية محافظة الخرج وضمن لجنة مشكلة مع شرطة الخرج و شعبة المرور بالمحافظة ، بعمل حملة إزالة لهياكل السيارات والمعدات التالفة في شوارع وأحياء الخرج ، وقد تم رفع السيارات مع بداية هذا الاسبوع بعد وضع الملصقات التنبيهية مسبقاً وإنذار مالكيها بالازالة ، وتم رصد ما يقارب ١٥٠٠ مركبة تالفه في المحافظة كافة والتي يتم رفعها حسب خطة معدة مع الجهات المشاركة ، وتأتي حملة إزالة المخلفات والتلوث البيئي والبصري لما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات والمظهر العام للمحافظة وأحياءها الداخليه.
ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن عن هياكل المركبات التالفة ومختلف المخالفات البلدية في الأحياء عبر الرقم الموحد ٩٤٠ أو الحساب الرسمي للبلدية في تويتر kharjmun1 .