نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > هل يتم توقيع عقوبة على النصر بسبب صفقة “بخاري”؟.. “الأمير” يُجيب
08/07/2020   12:42 م

هل يتم توقيع عقوبة على النصر بسبب صفقة “بخاري”؟.. “الأمير” يُجيب

+ = -
859

كشف القانوني والباحث في لوائح (فيفا)، أحمد الأمير، حقيقة توقيع عقوبات على النصر، بسبب مخالفته لوائح وقرارات اتحاد الكرة، قبل استئناف مسابقة دوري المحترفين، بعد إشراك صفقته الجديدة أمين بخاري في التدريبات.

وقال “الأمير” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كيف التحق بخاري بتدريبات النصر مع أن التعليمات والتوجيهات الصادرة من لجنة الاحتراف تمنع ذلك؟”.

وتابع: “الجواب: لأن ناديه الاتحاد لم يرغب في تمديد عقد اللاعب، لذلك النادي من رفض التمديد وليس اللاعب، ولذلك يسمح له بالانضمام لناديه الجديد”.

ووقع بخاري على عقود انتقاله إلى نادي النصر، في يناير الماضي، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الاتحاد، على أن ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد.وفق “أخبار 24”.

ولكن، مع تمديد الموسم الرياضي الحالي، بشكل استثنائي، لتعويض فترة توقف النشاط، إثر تفشي فيروس “كورونا”، كان من المتوقع تأخر انضمام بخاري إلى النصر، ولكن إدارة الأخير، سمحت بدخول اللاعب، التدريبات الجماعية للفريق.

وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق، منع أي لاعب ينتهي عقده مع ناديه في يونيو أو يوليو، ويرفض التمديد لمدة 3 أشهر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، من المشاركة في تدريبات أو مباريات فريقه الجديد، إلا بعد إسدال الستار على المسابقات المحلية 2019-2020.

هل يتم توقيع عقوبة على النصر بسبب صفقة “بخاري”؟.. “الأمير” يُجيب

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885100932.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.