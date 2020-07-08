هل يتم توقيع عقوبة على النصر بسبب صفقة “بخاري”؟.. “الأمير” يُجيب

كشف القانوني والباحث في لوائح (فيفا)، أحمد الأمير، حقيقة توقيع عقوبات على النصر، بسبب مخالفته لوائح وقرارات اتحاد الكرة، قبل استئناف مسابقة دوري المحترفين، بعد إشراك صفقته الجديدة أمين بخاري في التدريبات.
وقال “الأمير” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كيف التحق بخاري بتدريبات النصر مع أن التعليمات والتوجيهات الصادرة من لجنة الاحتراف تمنع ذلك؟”.
وتابع: “الجواب: لأن ناديه الاتحاد لم يرغب في تمديد عقد اللاعب، لذلك النادي من رفض التمديد وليس اللاعب، ولذلك يسمح له بالانضمام لناديه الجديد”.
ووقع بخاري على عقود انتقاله إلى نادي النصر، في يناير الماضي، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الاتحاد، على أن ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد.وفق “أخبار 24”.
ولكن، مع تمديد الموسم الرياضي الحالي، بشكل استثنائي، لتعويض فترة توقف النشاط، إثر تفشي فيروس “كورونا”، كان من المتوقع تأخر انضمام بخاري إلى النصر، ولكن إدارة الأخير، سمحت بدخول اللاعب، التدريبات الجماعية للفريق.
وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق، منع أي لاعب ينتهي عقده مع ناديه في يونيو أو يوليو، ويرفض التمديد لمدة 3 أشهر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، من المشاركة في تدريبات أو مباريات فريقه الجديد، إلا بعد إسدال الستار على المسابقات المحلية 2019-2020.