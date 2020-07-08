دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مساء اليوم الأربعاء مركز نجود الطبي، بالمدينة المنورة.
وأطلقت وزارة الصحة اسم “نجود” على المركز تقديراً لما قدمته الممرضة نجود خليل الخيبري رحمها الله، والتي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها، وكذلك عرفانا بجهود العاملين في مهنة التمريض، خاصة خلال جائحة كورونا.
وتم تشييد المستشفى خلال 59 يوماً، وتبلغ سعته 100 سرير منها 20 سريراً للعناية المركزة، ويضم عيادات وصيدلية ومختبراً.
وفق “أخبار 24”.