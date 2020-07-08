أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس (الأربعاء)، إنذاراً يتعلق بسلامة جهاز قياس الحرارة عن بعد ” Non- contact forehead – infrared Thermometer lM-9001″، بسبب ظهور قراءات غير دقيقة لدرجات حرارة الجسم.
ولم يحصل الجهاز، الذي تنتجه شركة Shenzhen Anboson Industries Co. Ltd الصينية، على إذن تسويق من الهيئة، التي أكّدت أن الخلل يكمن في الطراز IM-9001، داعيةً المستهلكين إلى عدم استخدامه.
كما أشارت ”الغذاء والدواء” إلى أنها اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب الجهاز من الأسواق، ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، موصيةً بالتوجّه إلى منفذ البيع لاسترجاع قيمة الجهاز.
وفق “أخبار 24”.