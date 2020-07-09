استفاد منها أكثر من 10 ملايين.. “حساب المواطن” يوضح تفاصيل الدفعة الـ 32

أوضح برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ32 لشهر يوليو الجاري، التي بدأ إيداعها اليوم (الخميس) في الحسابات البنكية للمستفيدين.
وقال البرنامج إن إجمالي مبالغ الدعم للمستفيدين بلغ 1.7 مليار ريال، إضافة إلى مبلغ 18.7 مليون ريال عبارة عن تعويضات للدفعات السابقة.
وأبان أنه استفاد من الدعم لهذا الشهر 10.7 مليون مستفيد وتابع، لافتاً إلى أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.
من جهته، أشار المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، إلى متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ 930 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة يشكلون نسبة 95%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وعدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 107 ألف مستفيد، يشكلون 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 30%، وشكل الذكـور المستقلون 70%، لافتاً إلى أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
وكان “حساب المواطن” أعلن اليوم البدء في إيداع الدعم للمستفيدين، مبيناً أنه سيستمر في إيداع الدعم للمُستفيدين المكتملة طلباتهم، حتى نهاية اليوم.