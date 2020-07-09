أوصت وزارة الصحة في رسالة توعوية مرضى الربو باتباع ‏عدد من الإجراءات الوقائية بهدف حمايتهم من مضاعفات ‏الإصابة بفيروس كورونا، أو أي عدوى تنفسية أخرى.‏

وشملت الإرشادات، غسل وتعقيم اليدين باستمرار، وتجنب ‏مشاركة الأدوات الشخصية، مع الإكثار من شرب السوائل.‏

ونصحت الوزارة بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا ‏السنوي، وإعطاء الجسم كفايته من النوم والراحة، محذرة من أن المدخنين هم أكثر عرضة لالتقاط العدوى، ‏واستفحال الأعراض المرضية.‏

وأضافت أن المصابين بالأمراض المزمنة هم أكثر الفئات تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

وزارة الصحة

وفق “أخبار 24”.