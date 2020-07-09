أوصت وزارة الصحة في رسالة توعوية مرضى الربو باتباع عدد من الإجراءات الوقائية بهدف حمايتهم من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، أو أي عدوى تنفسية أخرى.
وشملت الإرشادات، غسل وتعقيم اليدين باستمرار، وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية، مع الإكثار من شرب السوائل.
ونصحت الوزارة بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، وإعطاء الجسم كفايته من النوم والراحة، محذرة من أن المدخنين هم أكثر عرضة لالتقاط العدوى، واستفحال الأعراض المرضية.
وأضافت أن المصابين بالأمراض المزمنة هم أكثر الفئات تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.
وفق “أخبار 24”.