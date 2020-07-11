نسبة المتميزين 6.4% .. “تقويم التعليم” تعلن نتائج الاختبار التحصيلي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء اليوم (السبت)، نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام 1441هـ – 2020مـ.
أوضحت الهيئة أن نسبة المتميزين في الاختبار التحصيلي لهذا العام 2020م بلغت 6.4% من إجمالي عدد الطلاب والطالبات
وأضافت الهيئة أن 334 ألف طالبا وطالبة أدوا الاختبار في المسارين العلمي والنظري، حيث أختبر 91 ألف طالبا عن بعد في منازلهم و 56 ألف طالبا في المقرات المحسوبة بإجمالي 148 ألف طالبا. وفق “أخبار 24”.
ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق توكلنا، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.