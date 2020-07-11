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أخبار محلية > نسبة المتميزين 6.4% .. “تقويم التعليم” تعلن نتائج الاختبار التحصيلي
11/07/2020   5:29 م

نسبة المتميزين 6.4% .. “تقويم التعليم” تعلن نتائج الاختبار التحصيلي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء اليوم (السبت)، نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام 1441هـ – 2020مـ.

أوضحت الهيئة أن نسبة المتميزين في الاختبار التحصيلي لهذا العام 2020م بلغت 6.4% من إجمالي عدد الطلاب والطالبات

وأضافت الهيئة أن 334 ألف طالبا وطالبة أدوا الاختبار في المسارين العلمي والنظري، حيث أختبر 91 ألف طالبا عن بعد في منازلهم و 56 ألف طالبا في المقرات المحسوبة بإجمالي 148 ألف طالبا. وفق “أخبار 24”.

ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق توكلنا، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

نسبة المتميزين 6.4% .. “تقويم التعليم” تعلن نتائج الاختبار التحصيلي

أخبار محلية
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