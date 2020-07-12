حملة حكومية لتحفيز الاستثمار في مغاسل الملابس.. تعرف على مزايا المشروع ومتطلباته

أطلقت 3 جهات حكومية، تمثلت في وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حملة لتحفيز الاستثمار في نشاط مغاسل الملابس، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، والحد من ظاهرة التستر التجاري.
وأوضحت الجهات الثلاث، خارطة الطريق لافتتاح مغسلة، وخطوات عملية لممارسة النشاط، وقدمت دراسة جدوى له للراغبين في اقتحام هذا المجال من المواطنين.
وأشارت إلى أن البيانات الرسمية تفيد بوجود 7 آلاف مغسلة في الرياض، ولكل مغسلة 63 عميلاً يومياً، بمعدل فاتورة 5 ريالات لكل عميل. وفق “أخبار 24”.
وكشفت عن خمس خطوات لبدء المشروع تتمثل في اختيار الموقع، ودراسة احتياج الحي للنشاط وعدد المنافسين، واستيفاء كافة الاشتراطات الحكومية قبل البدء بالنشاط، ومن ثم شراء المعدات والمنظفات، والإلمام بعمليات التسويق وتقديم الخدمة، والإلمام بالعمليات المحاسبية.
وأشارت الجهات إلى أن للمشروع خمس مزايا، تتمثل في: قلة الاستهلاك للمواد الخام، عدم الحاجة لعدد كبير من العمالة في البداية، ولا يتطلب مقراً كبيراً أو إنشاءات ضخمة، فضلا على عدم وجود شركات مسيطرة على القطاع، وأن المنافسة مفتوحة به وتحتاج فقط إلى مثابرة من أجل التسويق الجيد للوصول لكافة العملاء.
تفكر في مشروع مغسلة ملابس؟
خارطة الطريق بين يديك للدخول في النشاط 👍🏻#أسس_مغسلتك #منشآت pic.twitter.com/IzNe6j2dfU
— منشآت (@MonshaatSA) July 6, 2020
الموقع الجغرافي، والمتطلبات والتجهيزات الداخلية، وابتكار الخدمات الإضافية المميزة؛ أهم الحلول الذكية لزيادة دخل وربح مغسلة الملابس الجديدة.#أسس_مغسلتك#منشآت pic.twitter.com/W1oPPRA3K2
— منشآت (@MonshaatSA) July 8, 2020
تتيح منصة بلدي استخراج رخصة مغسلة الملابس بخطوات سهلة وسريعة.#أسس_مغسلتك pic.twitter.com/nzGQU7beNc
— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) July 6, 2020