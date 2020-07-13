أعلن وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية المكلف، ماجد ‏الحقيل، إطلاق ‏باكورة مشاريع مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة ‏مع القطاع الخاص بمدينة الرياض.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن المشروع الاستثماري يتضمن إنشاء وإدارة أكثر من 6700 ‏موقف للسيارات في منطقة العليا، بين طريق الملك فهد وشارع ‏العليا.‏

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن أيضًا، تطوير وتشغيل ‏وصيانة مواقف السيارات الحالية القائمة على الشارع، بالإضافة ‏لاستحداث وتطوير مبانٍ متعددة الطوابق لاستخدامها كمواقف ‏للسيارات بعيدة عن الشارع.‏

وأبانت الأمانة أنه سيتم تقديم طلبات إبداء الرغبات، بدءًا من ‏اليوم 13 يوليو 2020 وحتى 3 أغسطس المقبل، فيما يتم طرح ‏كراسة التأهيل في الفترة من 16 أغسطس وحتى 13 سبتمبر، ‏على أن تُطرح كراسة الشروط والمواصفات في الربع الرابع من ‏‏2020.‏

"الحقيل" يعلن إطلاق مشروع لإنشاء وإدارة أكثر من ‏‏6700 موقف للسيارات بالرياض

وفق “أخبار 24”.