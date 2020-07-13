"الحقيل" يعلن إطلاق مشروع لإنشاء وإدارة أكثر من ‏‏6700 موقف للسيارات بالرياض

أعلن وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية المكلف، ماجد الحقيل، إطلاق باكورة مشاريع مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص بمدينة الرياض.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن المشروع الاستثماري يتضمن إنشاء وإدارة أكثر من 6700 موقف للسيارات في منطقة العليا، بين طريق الملك فهد وشارع العليا.
وأشارت إلى أن المشروع يتضمن أيضًا، تطوير وتشغيل وصيانة مواقف السيارات الحالية القائمة على الشارع، بالإضافة لاستحداث وتطوير مبانٍ متعددة الطوابق لاستخدامها كمواقف للسيارات بعيدة عن الشارع.
وأبانت الأمانة أنه سيتم تقديم طلبات إبداء الرغبات، بدءًا من اليوم 13 يوليو 2020 وحتى 3 أغسطس المقبل، فيما يتم طرح كراسة التأهيل في الفترة من 16 أغسطس وحتى 13 سبتمبر، على أن تُطرح كراسة الشروط والمواصفات في الربع الرابع من 2020.
وفق “أخبار 24”.