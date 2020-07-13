أشاد وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان بمواطنَين أبلغا عن موقع وقطع أثرية في منطقتي المدينة المنورة وعسير.
وشكر وزير الثقافة المواطن سالم العوفي الذي تواصل مع هيئة التراث بشأن عثوره على قطعة أثرية تحوي نقشاً إسلامياً بالقرب من طريق ينبع القديم في وادي ملل، حيث حفظت الهيئة القطع في متحف المنطقة وسجّلتها باسمه.
كما ثمّن الوزير مبادرة المواطن علي العنابس بإبلاغه عن موقع أثري في وادي إيساف بمركز ثجر سويدان في محافظة الأمواه بمنطقة عسير، والذي يضم رسوماً ونقوشاً صخرية، وتعمل الهيئة على تسجيل الموقع وتسويره ووضع اللوحات التحذيرية التي تمنع من التعدي عليه.
وفق “أخبار 24”.