أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، قراراً بتكليف عواطف بنت فهد الحارثي بالإشراف على وكالة الوزارة للتعليم العام الأهلي.
ويأتي التكليف تقديراً لجهودها وكفاءتها، واستمراراً لتوجهات الوزارة في تمكين المرأة للعمل في المواقع القيادية المناسبة.
وحصلت الأستاذة عواطف على ماجستير علم الاجتماع من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، كما حصلت على دورات تدريبية متخصصة وشهادات شكر.
وشغلت عواطف عددا من المناصب الإدارية في وزارة التعليم، وتملك خبرة علمية وعملية في مجالات القيادة والإشراف التربوي والتدريب.
وفق “أخبار 24”.